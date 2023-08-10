10 августа 2023, 08:20
Три новых терапевта поступили на работу в областную больницу Воскресенска
Молодые специалисты поступили на работу в Воскресенскую областную больницу. Три новых терапевта будут принимать пациентов в поликлинике № 5.
Ольга Геннадьевна Викулова, Валерия Алексеевна Шкурова и Анжела Руслановна Мифтахова — молодые специалисты. Так, терапевт Викулова закончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова с красным дипломом. Доктор Шкурова выпустилась из Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Врач Мифтахова отучилась в Ростовском государственном медицинском университете.
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Все три терапевта будут работать в поликлинике № 5 на Гражданской улице в Воскресенске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.
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Воскресенск
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