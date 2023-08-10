Подмосковье 10 августа 2023, 08:20 Три новых терапевта поступили на работу в областную больницу Воскресенска Unsplash

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Молодые специалисты поступили на работу в Воскресенскую областную больницу. Три новых терапевта будут принимать пациентов в поликлинике № 5.

Ольга Геннадьевна Викулова, Валерия Алексеевна Шкурова и Анжела Руслановна Мифтахова — молодые специалисты. Так, терапевт Викулова закончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова с красным дипломом. Доктор Шкурова выпустилась из Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Врач Мифтахова отучилась в Ростовском государственном медицинском университете.

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Все три терапевта будут работать в поликлинике № 5 на Гражданской улице в Воскресенске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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