Дорожки для прогулок и экстрим-площадка. Три новых сквера откроют в Реутове

В городском округе Реутов создадут три новых сквера в следующем году. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

На местах новых скверов благоустроят территории, создадут новые тропы, установят освещение.

«На следующий год мы запланировали проектирование сквера микрорайона 6А, а также расширение центрального парка в сторону улицы Южной и благоустройство Юбилейного проспекта. Также мы запроектировали сквер за домом культуры „Мир“, с жителями обсуждали данный проект и реутовчане его приняли. Реализация будет в следующем году, ко дню города сквер заиграет совершенно другими красками», — отметил Каторов.

Город, комфортный для каждого. Концепцию озеленения Реутова представили жителям Подробнее

Кроме того, в городском округе высадят новые деревья и кустарники — за это отвечает проект «Зеленый каркас Реутова».

«Подчеркну, что ни одно дерево не тронем, а наоборот высадим новые, сделаем качественные дорожки и места, где можно будет укрыться от солнца, ветра и дождя, сделаем фонтан, который просили жители, также экстрим-площадку, но она будет готова уже в 2021 году», — добавил Каторов.

Также в Реутове реконструируют улицу Парковую. На ней появятся велодорожки, пешеходные зоны, новые деревья.