Дорожки для прогулок и экстрим-площадка. Три новых сквера откроют в Реутове
На местах новых скверов благоустроят территории, создадут новые тропы, установят освещение.
«На следующий год мы запланировали проектирование сквера микрорайона 6А, а также расширение центрального парка в сторону улицы Южной и благоустройство Юбилейного проспекта. Также мы запроектировали сквер за домом культуры „Мир“, с жителями обсуждали данный проект и реутовчане его приняли. Реализация будет в следующем году, ко дню города сквер заиграет совершенно другими красками», — отметил Каторов.
Город, комфортный для каждого. Концепцию озеленения Реутова представили жителямПодробнее
Кроме того, в городском округе высадят новые деревья и кустарники — за это отвечает проект «Зеленый каркас Реутова».
«Подчеркну, что ни одно дерево не тронем, а наоборот высадим новые, сделаем качественные дорожки и места, где можно будет укрыться от солнца, ветра и дождя, сделаем фонтан, который просили жители, также экстрим-площадку, но она будет готова уже в 2021 году», — добавил Каторов.
Также в Реутове реконструируют улицу Парковую. На ней появятся велодорожки, пешеходные зоны, новые деревья.