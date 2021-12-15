Три новых резидента создадут 500 рабочих мест в особых экономических зонах Подмосковья

Три новых проекта одобрил экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа Московской области. Два из них будут реализованы в ОЭЗ «Кашира», один в ОЭЗ «Максимиха».

По словам министра инвестиции, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, три новых резидента инвестируют в свои проекты порядка 14 миллиардов рублей, а также создадут около 500 новых рабочих мест.

«Это крупные компании, которые разместятся в новых ОЭЗ, созданных в регионе в последние два года. Проекты станут якорными и создадут условия для дальнейшего развития этих площадок», — сказала Зиновьева.

В Кашире новыми резидентами станут компании «НОВАТЭК — СПГ топливо Кашира» и «ПЛАСТОС». Первое предприятие реализует проект по производству сжиденного природного газа. Топливо предполагается применять для заправки седельных тягачей, муниципального транспорта и тяжелой техники. Вторая компания станет оператором проекта по строительству на территории ОЭЗ предприятия, производящего полимерные гранулы из вторсырья.

В ОЭЗ «Максимиха» резидентом станет компания «Максимиха ПромХладоКомплекс». Она входит в группу «ВТБ» и предполагает реализацию крупного логистического инвестиционного проекта.

Соглашения со всеми резидентами планируют подписать до конца текущего года.

Всего с начала 2021 года в ОЭЗ Подмосковья резидентами стали 18 компаний. Общий заявленный объем инвестиций составляет около 24,7 миллиарда рублей, на предприятиях рассчитывают создать 1126 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что производство лекарств от простуды в формате порошка запустят на заводе «Алиум» в Оболенске. Для этого там провели модернизацию. Компания «Биннофарм Групп» инвестировала в нее 100 миллионов рублей. Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, на предприятии улучшили участок производства препаратов в виде саше.