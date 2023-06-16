Подмосковье 16 июня 2023, 16:29 Три новых производства создадут в Солнечногорске по соглашениям на ПМЭФ

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Соглашения о строительстве трех производств в Солнечногорске подписали на Петербургском международном экономическом форуме. В округе появятся склады для хранения сельскохозяйственной продукции, комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа, а также завод буровых станков, шахтных торкет-систем и самоходных вагонов.

Новыми инвесторами станут ООО «Газпром СПГ технологии», ООО «Мультиколд» и ООО «Гормаш Глобал». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на Петербургском международном экономическом форуме регион подпишет 36 соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей. После их реализации будет создано более 18,5 тысячи новых рабочих мест.

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Участие в форуме принимает компания «СолеРамичи». Производство сыровяленых колбас и деликатесов по итальянской технологии открылось в Солнечногорске в 2018 году. Предприятие выпускает более 200 тонн продукции в год.

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