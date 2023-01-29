Подмосковье 29 января 2023, 15:57 Три новых поезда запустили из Москвы в Коломну

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) готовится к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и обновляет подвижной состав. В конце января этого года на Казанском направлении запустили еще три современных поезда, которые будут курсировать между Москвой и Коломной.

ЦППК обновляет подвижной состав с 2022 года. В прошлом году компания вывела 10 новых составов.

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«Доля современного подвижного состава на всех наших направлениях увеличилась до 44,6%», —заявил гендиректор ЦППК Иван Конев.

В современных поездах есть мягкие кресла с USB-разъемами для зарядки телефонов, системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, Wi-Fi, поручни для стоящих пассажиров и крепления для велосипедов. Для людей с ограниченным возможностями появились откидные пандусы, крепления для инвалидных кресел и просторные туалеты.

Отметим, запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланированы в 2023 году.

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