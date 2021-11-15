Три новых лифта заработали на Чистопольской улице в Балашихе

В одном из домов на Чистопольской улице в Балашихе заработали первые новые лифты. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«В каждом подъезде в доме № 30 на улице Чистопольской заменили по одному грузовому лифту — три новых лифта сегодня начали свою работу», — рассказал он.

Фото: Евгений Дудин

Этим летом все лифты на улице решили остановить, потому что их техническое состояние признали аварийным.

«Три тысячи человек были заложниками данной ситуации. Итальянская организация, которая производила лифты в домах на улице Чистопольской, попала в банкротство, и комплектующие к лифтам невозможно было достать. В итоге на двух предприятиях Подмосковья за рекордные две недели были изготовлены детали, которые установили на итальянские лифты», — сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что с сентября текущего года в домах запустили временные лифты, благодаря которым начались работы по замене шахт, а также установке новых конструкций.

В общей сложности в трех домах на Чистопольской улице заменят 18 лифтов. Планируется, что ими можно будет пользоваться уже в первые месяцы 2022 года.

В Краснодарском крае 60-летний пенсионер-инвалид своими руками построил «лифт». С его помощью у мужчины появилась возможность попадать домой через балкон — он живет на третьем этаже.