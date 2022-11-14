Подмосковье 14 ноября 2022, 20:34 Три новых ФАПа построят в селах округа Шаховская

Читать 360tv в

Скоро в поселениях городского округа Шаховская собираются построить три фельдшерско-акушерских пункта. Они уже включены в текущую государственную программу.

«Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в сельских поселениях Ивашково, Дор и Дубранивка городского округа Шаховская. Строительство объектов здравоохранения включено в госпрограмму», — уточняется в сообщении.

Реклама

Внутри каждого такого ФАПа будет находиться приемный и смотровой кабинеты, процедурная, прививочная. Будут также отдельные помещения для хранения лекарств, для отдыха самих врачей. Перед входом оборудуют крытую площадку для колясок. Ожидается, что само строительство закончится в первом квартале 2023 года.

Реклама