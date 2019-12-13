Ожидание с комфортом. Три новых автобусных павильона установили в Протвине

Три новых автобусных павильона появились в городском округе Протвино. Два из них — на улице Дружбы, еще один — на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Подрядная организация привезла павильоны и приступила к их установке на заранее подготовленные заасфальтированные площадки. Павильоны просторные, с лавочкой и задней перегородкой, выполненной из антивандального материала. В течение недели в павильонах доустановят перегородки из закаленного стекла (триплекс).

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Временно исполняющий полномочия главы Протвино Кирилл Бабыкин уточнил, что новые автобусные павильоны ставят по обращениям жителей на средства из местного бюджета в рамках благоустройства города.

«Остановку „Фестивальный проезд“ со стороны „высоковольтки“ жители и гости видят первой при въезде в город. Автобусные павильоны на „трех остановках“ тоже очень востребованы: группы детей и взрослых уезжают оттуда на экскурсии и соревнования, ждут автобусы», — пояснил Кирилл Бабыкин.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Врип главы муниципалитета сказал, что в районе «трех остановок» автобусные павильоны нужны были уже давно — там планировался проект торгового комплекса с автостанцией и залом ожидания, но его строительство сильно затянулось.

«Предприниматели, которые строят в районе „трех остановок“ торговый комплекс, сейчас находятся в процессе оформления документов, на это потребуется время. А автобусные павильоны многим жителям нужны уже сейчас. Поэтому пока мы решили установить там два нестационарных автобусных павильона, в будущем их можно будет перенести в другое место», — добавил Кирилл Бабыкин.

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Новые автобусные павильоны соответствуют всем современным требованиям, они были изготовлены по индивидуальному проекту. Власти муниципалитета пообещали, что обновление старых остановочных павильонов в Протвине продолжится и в следующем году: часть заменят на новые, а некоторые восстановят с учетом пожеланий горожан.

Местная жительница Елена Николаева считает, что автобусные павильоны в районе «трех остановок» будут очень кстати — там много людей ждут автобуса на Тарусу, на экскурсии, и будет, где спрятаться от дождя и ветра.

«Прежний автобусный павильон на „трех остановках“ был очень маленький, а новые — большие и комфортные, всем места хватит. Надеюсь, жители будут бережно к ним относиться», — сказала еще одна протвинка Евгения Лукашина.