Три новых автобусных маршрута запустят в Истре весной. Они помогут добраться до МЦД

Весной этого года в городском округе Истра появится три новых межмуниципальных автобусных маршрута. Их разработали по просьбам жителей. Об этом сообщила пресс-служба истринской администрации.

Источник фото: администрация городского округа Истра

Автобусные маршруты №№169К, 173К и 174К разработаны в прошлом году Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по ходатайству муниципалитета. Новые маршруты помогут жителям Дедовска, Агрогородка, Павловской Слободы и деревни Черная с комфортом добраться до станции МЦД Нахабино, рассказал начальник отдела дорожной деятельности и транспорта Истры Антон Юкин. Доехать до МЦД на автобусах, следующих по трем новым маршрутам, истринцы смогут уже весной.

Жители особенно просили улучшить транспортное сообщение из поселка Агрогородок, в апреле просьба будет выполнена. На маршрут №169К Агрогородок — Нахабино выйдет два автобуса. Время в пути составит около 40 минут, а интервал движения — 45 минут.

Маршрут №173К свяжет Дедовск и Павловскую Слободу и пройдет через станцию Нахабино. Общее время в пути составит менее часа. От Павловской Слободы до станции Нахабино можно будет добраться за 25 минут, и примерно столько же займет дорога от станции Нахабино до Дедовска. Конечная остановка — железнодорожная станция в Дедовске. Интервал движения автобусов, следующих по маршруту №173К, составит 30 минут.

Через каждые 20 минут будет ходить автобус на маршруте №174К Нахабино Новое — станция Нахабино — Дедовск. Путь от остановки «Нахабино Новое» до станции Нахабино займет 15 минут, а от станции Нахабино до Дедовска — 25 минут. Конечной остановкой маршрута станет «Гидропроект». Таким образом, автобус будет проезжать с остановками практически по всему Дедовску. Когда завершится строительство путепровода в Дедовске, расписание маршрута скорректируют и время в пути еще сократится.

Четыре автобуса среднего класса начнут курсировать по маршрутам №№173К и 174К с марта.

Источник фото: администрация городского округа Истра

Минтранс Московской области уже определил перевозчика для работы по новым маршрутам. Узнать автобусы будет легко — по брендам с изображением символики МЦД.

Жительница Дедовска Наталья Овчукова — постоянный пассажир МЦД, она очень рада появлению такого вида транспорта. «Приятно, что ради удобства людей организуют автобусные маршруты к Нахабину. В дальнейшем буду с удовольствием ими пользоваться», — пообещала Наталья Овчукова.

Житель Павловской Слободы Илья Сафронов считает, что с появлением МЦД значительно улучшилось качество поездки и время в пути значительно сократилось. «Я до станции МЦД Нахабино добирался на машине. А теперь автобусы будут ходить. Отличная возможность сэкономить время на поездках — и деньги!» — сказал Илья Сафронов.

Преимущества сквозных диаметров по сравнению с обычными электричками заключаются в минимальных интервалах движения, единой билетной системе, а также удобных пересадках на другие виды транспорта.