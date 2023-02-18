18 февраля 2023, 19:05
Три новых автобуса вышли на маршруты в Павловском Посаде
В Павловском Посаде появились три современных комфортабельных автобуса. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа.
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Все новые автобусы оснащены цифровым табло спереди, удобными сиденьями, разъемами для зарядки телефона.
«У меня всего лишь одна просьба к павловопосадцам и гостям нашего муниципалитета — это бережно относиться к ним, тогда и техника прослужит дольше», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Денис Семенов.
Как сообщил замглавы Павловского Посада Андрей Морев, в этом году в городе появится еще 18 современных автобусов.
Ранее губернатор Воробьев сообщил, что Подмосковье сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
Павловский посад
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