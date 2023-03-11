Подмосковье 11 марта 2023, 13:41 Три новых автобуса появились во Фрязине

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Три автобуса ЛиАЗ среднего класса поступили во Фрязино. Данная модель отличается хорошей вместимостью, экономичностью и надежностью. АО «Мострансавто» обновило подвижной состав по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новая техника уже вышла на маршруты № 14 и 43. В ближайшее время в городской округ также поступят автобусы большого класса, которые будут обслуживать маршрут № 13.

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«Много в этой машине электроники, и все для удобства людей сделано. Все сделано прекрасно, чтобы люди радовались и жизни, и поездке на автобусе по городу. И нам приятно, как водителям, получить новый автобус», — сообщил водитель автобуса Сергей Фролкин.

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Новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдением, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Широкие автоматические двери с электроприводом и просторный салон низкопольных автобусов обеспечивают удобную посадку и высадку пассажиров с детскими колясками и маломобильным группам граждан.

«В этом году у нас программа по оснащению маршрутов, которая обслуживает муниципальные перевозки, исчерпана. В начале года мы ее выполнили. И дальше работаем с „Мострансавто“ по тем маршрутам, которые у нас проходят через Фрязино транзитом», — сообщил глава городского округа Дмитрий Воробьев.

Перевозчик учел замечания и пожелания пассажиров, поэтому автобусы разных классов распределят так, чтобы оптимизировать наполняемость. Теперь пользование общественным транспортом во Фрязино станет более удобным и приятным.

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