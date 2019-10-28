Тренировки в любую погоду. Три новые спортивные площадки появились в Озерах

Три новые площадки для занятий воркаутом открыли в Озерах. Теперь жители смогут заниматься спортом круглый год. Об этом сообщила глава городского округа Алла Черкасова.

По ее словам, площадки станут местом, где молодые люди смогут проводить свободное время с пользой для собственного здоровья, общаясь и взаимодействуя с единомышленниками.

«В этом году мы устанавливаем четыре новых площадки для занятий воркаутом. Три из них расположены в сельской местности, так как от жителей поступало немало обращений», — рассказала Алла Черкасова.

Спортивное оборудование уже появилось в селе Горы и деревне Емельяновка. Новую площадку озерчане уже успели оценить в микрорайоне имени Катукова.

«Площадку установили меньше недели назад, ребят теперь здесь собирается много, особенно после школы. Приятно получать такие подарки, но главное, чтобы все было в сохранности и чистоте», — поделилась местная жительница Римма Васильева.

Спортивная площадка в деревне Полурядинки вблизи школы будет открыта в ближайшее время.

Спортивное оборудование включает в себя гимнастические скамьи, оборудование для отжиманий, несколько специальных тренажеров, брусья, турники, рукоходы, шведскую стенку. Покрытие на площадках ударопоглощающее, установлены урны и скамейки. Новые комплексы доступны для всех.

Источник фото: пресс-служба городского округа Озеры

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Тренироваться здесь теперь можно в любое время года. Занятия уличной гимнастикой доступны большинству людей, независимо от возраста и пола. Комплекс упражнений позволяет тренироваться на простых конструкциях и исключить травмы. Официально воркаут не относится к какому-либо виду спорта, но эти занятия популярны среди молодежи.

«Получилась отличная спортивная площадка, есть все необходимое, чтобы заниматься спортом и физкультурой, было бы желание. Думаю, что сегодня зоны для воркаута среди молодежи очень востребованы», — отметил девятиклассник Андрей Филатов. На площадку он приходит вместе с одноклассниками и друзьями, чтобы потренироваться.

«Мы понимаем, что появление таких общественных пространств для занятий спортом — это способ показывать пример окружающим, мотивировать на здоровый образ жизни. Эта работа будет продолжена. Более того, до конца года в рамках реализации федерального проекта „Спорт — норма жизни“ и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в селе Полурядинки будет установлена многофункциональная спортивная площадка. В настоящее время подрядчики уже оборудовали основание, установлено ограждение, сделано покрытие из резиновой крошки», — рассказала Алла Черкасова.

Источник фото: пресс-служба городского округа Озеры

Площадка в Полурядинках будет представлять собой хоккейную арену, которую можно эксплуатировать в летнее время под мини-футбол, волейбол, баскетбол и теннис. На площадке будут установлены раздевалки, туалеты, трибуна на 30 мест и скамейки для запасных игроков. Также все объекты будут снабжены системой освещения.