Три новые школы в Люберцах примут учеников 1 сентября

В Люберцах к 1 сентября откроют свои двери три новые школы и детский сад. Ребята смогут начать новый учебный год в современных комфортабельных зданиях. Об этом РИАМО сообщило со ссылкой на главу городского округа Владимира Ружицкого.

«К новому учебному году откроют двери четыре учреждения-новостройки: лингвистическая школа на 1,5 тысячи мест в Люберцах, школа на 1,1 тысячи мест в поселке Мирный и второй корпус на 1,1 тысячи мест школы № 28 в Люберцах. Кроме того, начнет работу детский сад № 96 „Радуга“ на 360 мест в микрорайоне Новокрасково», — уточнил глава муниципалитета.

Ружицкий рассказал, что до конца года в округе достроят очень важный социальный объект — пристройку на 400 мест к школе № 59 в деревне Марусино. Строительство ведется по президентскому проекту «Образование».

Пристройку планируют ввести в эксплуатацию уже в начале следующего года. И в первом квартале четырехэтажное здание примет учеников средних и старших классов.