Подмосковье 26 марта 2024, 11:49 Три новые школы откроют в Ступине в 2024 году Пресс-служба администрации города или района

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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских рассказал о строительстве новых школ в муниципалитете. Уже в этом году свои двери для детей распахнут три учебных здания.

«Школа на 825 мест строится в микрорайоне Юго-Западный. Это будет самая большая школа в муниципалитете. Работы выполняет компания „Воздвижение“. Строительная готовность составляет 81% — сейчас подрядчик завершает кровельные и фасадные работы», — отметил Сергей Мужальских.

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После открытия этой школы в микрорайоне ликвидируют вторую смену обучения.

Пресс-служба администрации города или района

Еще одно здание на 550 мест возводят в квартале «Надежда». Работы ведет компания «СК-ПАМИР 2000». Строительная готовность — 52%. Строители завершают каменную кладку внутренних перегородок, монтаж фасада и установку оконных блоков.

Третий объект — учебный корпус на 550 мест в микрорайоне Новое Ступино в селе Верзилово. Контракт заключен с компанией «2Б ПРОЕКТ». Объект готов на 48%.

Помимо нового строительства, в округе проводят капремонт образовательных учреждений. В этом году откроется обновленный детский сад «Дюймовочка». Здесь почти полностью завершен демонтаж, скоро начнутся основные работы.

Пресс-служба администрации города или района

«Предстоит обновить кровлю и фасад, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, установить окна и двери, сантехнику. Полностью обновим мебель и оборудование», — уточнил глава округа.

Более 40 школ и 20 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье к началу нового учебного года. Работы ведутся в рамках президентской программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.