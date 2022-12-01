Подмосковье 01 декабря 2022, 19:23 Три новые лыжные трассы появятся в Подмосковье к концу декабря

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Рейтинг 15 самых популярных лыжных трасс составили в Подмосковье. К концу декабря еще три объекта для катания на лыжах впервые откроются в городских округах Балашиха, Электросталь и Лобня.

О самых интересных и востребованных лыжных трассах Подмосковья рассказали в министерстве благоустройства и министерстве спорта и физической культуры региона. В этом году к услугам профессионалов и любителей подготовлены 155 объектов с общей протяженностью лыжни более 600 километров.

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Лыжные трассы из топ-15 располагаются в Пестовском парке Балашихи, на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске, в лесопарке Мытищ и других городах. С полным перечнем доступных в области объектов можно ознакомиться на сайте регионального министерства благоустройства.

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«Специально для жителей и гостей региона мы каждый год оборудуем лыжные маршруты. К концу декабря откроем еще три новых: в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в Электростали и в Лобненском лесопарке. Работы по благоустройству на финальной стадии», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Лыжные прогулки — один из форматов отдыха в Подмосковье, особенно в период новогодних праздников. В новом зимнем сезоне мы проведем уже полюбившиеся лыжные соревнования „Манжосовская лыжня“, „Красногорский марафон“, „Крещенские морозы“ и другие», — рассказал министр спорта и физической культуры Дмитрий Абаренов.

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