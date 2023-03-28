Подмосковье 28 марта 2023, 02:30 Три новые котельные построят в Шатуре до конца 2023 года ГКУ МО "Дирекция сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры

Читать 360tv в

До конца 2023 года в Шатуре построят три блочно-модульные котельные. Об этом сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Объекты возведут на Комсомольской улице, 2 в поселке Бакшеево, на Советской улице в поселке Мишеронский и Спортивной улице, 13 в поселке Радовицкий.

Реклама

«В результате строительства этих котельных качество услуги теплоснабжения улучшится для 9,3 тысячи жителей Шатуры», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Сейчас специалисты разрабатывают проекты для котельных. Планируется, что контракты на строительно-монтажные работы заключат во втором квартале 2023 года.

Мероприятия проведут в рамках программы Министерства ЖКХ Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».