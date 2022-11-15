Подмосковье 15 ноября 2022, 14:11 Три новые электрические подстанции построили в деревне Фенино в Подмосковье

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В Подмосковье, в Раменском, ввели в эксплуатацию три новые трансформаторные подстанции. Они будут обеспечивать электричеством деревню Фенино. Работы проводились в рамках заключенных договоров по технологическому присоединению.

По данным Министерства энергетики Московской области, количество технологических присоединений за январь–сентябрь текущего года в Подмосковье возросло сразу на 15%. За этот период жители подали больше 26 тысяч заявок, к инфраструктуре удалось подключить порядка 9 тысяч новых потребителей

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«По итогам первого полугодия 2022 года 98% заявок на технологические присоединения подаются онлайн. За это время заключено более 40 тысяч договоров. По новому стандарту подключение к электрическим сетям с мощностью до 150 кВт ускорилось до 78 дней при нормативном сроке в 4 месяца (около 120 дней)», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Мощность каждой из таких подстанций составляет 250 кВА. Их специально строили на участках, которые изначально предназначались для застройки частными домами. Именно в этом коттеджном поселке располагаются 40 домов. Кроме того, там за последнее время провели примерно 2 километра воздушных ЛЭП.

В поселке активно продолжается строительство домов. В перспективе новые энергообъекты смогут обеспечивать электроснабжение нескольких сотен зданий, в том числе и инфраструктуры: котельные, насосные станции.