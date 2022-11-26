Подмосковье 26 ноября 2022, 13:14 Три новые детские площадки появятся в Серпухове РИА «Новости»

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Строительство трех детских площадок началось в Серпухове. Одна из них откроется на улице Новой, вторая — на Советской, а третья — в деревне Съяново-2.

На первой площадке устанавливают большой комплекс «Джунгли» с тремя горками, рукоходом, подвесным мостиком и другими развивающими элементами, рассказала представитель компании «Детский квартал» Наталья Кургузова.

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Вторую площадку возводят во дворе дома 110 на Советской. Сейчас там утрамбовывают и выравнивают основание. Также уже готова часть бордюра.

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«На Советской будет установлен комплекс „Тайга“ с двумя горками и сетчатым лазом. Здесь будет оборудован песочный дворик, качели и карусель, а также будут оборудованы тротуары и зеленые зоны», — уточнила Кургузова.

Такой же комплекс смонтируют в деревне Съяново-2. Там появятся три горки, сетчатый лаз и другие развивающие элементы.

Работы на всех трех площадках идут с опережением графика.