Три научных центра Подмосковья получат гранты на исследования по генетике

Научные центры из Долгопрудного, Пущина и Подольска получат гранты на исследования по генетике. Это станет наградой за победу в состоявшемся конкурсном отборе. Подмосковным ученым будут выделять до 32 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет.

Центры получат гранты Российского научного фонда. Выделят их по итогам конкурса «Проведение фундаментальных научных и поисковых научных исследований по поручениям президента России».

Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего на генетические исследования выдали 11 грантов. Победителями конкурсного отбора от Московской области стали научные центры из Долгопрудного, Пущина и Подольска Екатерина Зиновьева.

Теперь каждый год в течение трех лет они будут получать до 32 миллионов рублей, а затем грантовую поддержку можно будет продлить в зависимости от продвижения исследований.

Гранты выделят:

• Лаборатории микробиологической трансформации органических соединений Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН;

• Центру исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний Московского физико-технического института;

• Лаборатории функциональной и эволюционной геномики Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста.

«В Подмосковье создана эффективная научная инфраструктура: современные лаборатории позволяют проводить уникальные исследования в самых разных сферах», — отметил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.

Он напомнил, что в Московской области предусмотрены меры поддержки, направленные на развитие кадров: гранты, премии, программа «Социальная ипотека» и не только.