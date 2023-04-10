Подмосковье 10 апреля 2023, 16:51 Три набережные в Химках включили в план по благоустройству

Читать 360tv в

Три набережные планируется реконструировать в Химках. Благоустройство проведут в парке культуры и отдыха имени Толстого, в парке «Яковлево» и на территории жилого комплекса «Васко да Гама».

В парке имени Толстого реконструкция завершится в 2023 году. Пляж уже готовят к летнему сезону в рамках месяца чистоты и благоустройства. Там убирают мусор, красят скамейки и урны.

Реклама

Также подготовлены архитектурно-планировочные концепции и произведены проектно-сметные работы для благоустройства набережной реки Клязьмы в парке «Яковлево» и набережной жилого комплекса «Васко да Гама».

«Благоустроенные зоны отдыха являются неотъемлемой частью городской среды и важны для создания комфортных условий для горожан», — отметила Инна Монастырская, муниципальный депутат.

В Химках реализуют два проекта благоустройства общественных пространств — «Парки в лесу» и «Зеленый каркас». Эта работа дает хорошие результаты. Так, по итогам 2022 года Химки заняли 2-е место в областном рейтинге благоустройства среди всех округов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».