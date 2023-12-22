Подмосковье 22 декабря 2023, 16:58 Три линии электропередач модернизируют в Мытищах в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Модернизация трех линий электропередач ведется в районе строительства северного дублера Московской кольцевой автодороги в Мытищах. Работы планируют завершить к концу 2024 года.

Реконструкция линий обеспечит качественное и безопасное строительство, а в дальнейшем и эксплуатацию Мытищинской хорды. Эта трасса, длинной в 16 километров соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, разгрузив тем самым участок Московской кольцевой автодороги.

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Теперь в месте пересечения линий электропередач и трассы оборудуют дополнительную подсветку и дорожные знаки.

«В планах демонтировать 30 опор и установить 42 новых различного типа, заменить провода и грозозащитные тросы. Крепление проводов к траверсам опор будет осуществлено с применением усиленных изолирующих подвесок с раздельным креплением. Такая конструкция помогает защитить оборудование линий от механических повреждений в условиях постоянной вибрации грунта», — сказал заместитель главного инженера филиала «Россети-Московское ПМЭС» Виталий Потапов.

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