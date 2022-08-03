Три лесных пожара потушили в Подмосковье за день

Пожарные потушили три возгорания в лесах Подмосковья 2 августа. Они затронули площадь более одного гектара. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Все пожары 2 августа произошли на востоке региона: в Шатурском, Ногинском и Виноградовском лесничествах. Зампред рассказал, что Подмосковье стремится сократить площадь возгораний вдвое до конца этого года.

«Несмотря на сложную пожароопасную обстановку в области, площадь лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 68 гектаров. Наша задача сократить её вдвое к концу года», — сказал он.

Глава комитета лесного хозяйства Олег Баженов рассказал, что в большинстве случаев причиной возгораний становится человеческий фактор, поэтому важно соблюдать правила безопасности.

Культура бережного отношения к природе начинается с каждого из нас. Отдыхайте в лесу правильно! Олег Баженов

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности увеличили с 1 июля. Он составил 30 тысяч рублей для физических и до 400 тысяч для юридических лиц.

МЧС Подмосковья предупредило жителей о жаре — на этой неделе температура в регионе поднимется до 33 градусов. При обнаружении возгорания просят сообщать по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или «122».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства, действующих в Подмосковье. По них преобразят лесопарки, набережные и исторические центры малых городов.