Подмосковье 13 июня 2023, 12:32 Три лесных пожара ликвидировали в Подмосковье за выходные Комитет лесного хозяйства МО

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В минувшие выходные огнеборцы потушили три лесных пожара в Московской области. Площадь возгораний достигла 0,42 гектара, сообщил курирующий Комлесхоз зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

«Благодаря оперативному выявлению и ликвидации возгораний все пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует», — рассказал Филимонов.

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Пожар в Виноградовском лесничестве распространился на площади 0,21 гектара, в Орехово-Зуевском — 0,08 гектара и в Шатурском — 0,13 гектара. В их тушении поучаствовали 37 человек на 16 спецмашинах.

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Подмосковья возникло 92 пожара. Их площадь составила 129,48 гектара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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