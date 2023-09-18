Подмосковье 18 сентября 2023, 17:01 Три лесных пожара ликвидировали в Подмосковье в субботу Комитет лесного хозяйства Московской области

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Три пожара потушили в лесах Подмосковья в минувшую субботу. Они произошли в Лосино-Петровском, Богородском и Луховицах.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, все пожары смогли оперативно потушить. Для этого задействовали до шести человек. Огонь распространился на территории 0,01 гектара.

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Филимонов добавил, что один из пожаров произошел вблизи деревни Савинки, второй — в километре от поселка Белоомут, третий — недалеко от Марьино-2.

В ведомстве рассказали, что количество пожаров в этом году заметно меньше, чем в прошлом — с начала сезона было ликвидировано 143 возгорания.

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