Подмосковье 12 июля 2023, 14:29 Три корпуса клинического противотуберкулезного диспансера отремонтируют в Мытищах в 2023 году Unsplash

Читать 360tv в

В рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья» в Мытищах ежегодно ремонтируют учреждения здравоохранения. Так, в 2023 году запланирован капитальный ремонт трех корпусов Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера в поселке Здравница.

В прошлом году капитально отремонтировали консультативно-диагностический центр и помещения в хирургическом корпусе Мытищенской городской клинической больницы. Кроме того, комплексный капитальный ремонт прошел в НИКИ детства в Мытищах.

Реклама

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил роддом в Дубне, в который приезжают со всего Подмосковья и Тверской области. Глава региона поблагодарил за проведенный здесь капитальный ремонт и пообщался со специалистами.

Это был первый в стране роддом, состоящий из благоустроенных боксов. Здесь женщины находятся до и после родов, а потом с малышами до выписки. Партнерские роды там начали практиковать 15 лет назад.

«Однако зданию уже 45 лет, и в последние годы стало понятно, что нужен капремонт. Мы утеплили фасад, заменили инженерные сети, купили новые кровати-трансформеры, ИВЛ, мониторы и наркозные аппараты, во всех палатах сделали душевые, туалеты и поставили кресло-кровати для родственника, реанимационные столы для новорожденных», — отметил Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».