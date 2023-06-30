30 июня 2023, 13:57
Три компании из Подмосковья стали победителями конкурса новых брендов России
Три компании из Подмосковья стали победителями конкурса новых брендов России. Их наградили на форуме «Сильные идеи для нового времени». Лауреатами конкурса стали более 30 российских компаний.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, конкурс перспективных брендов прошел в России впервые. Компаний из Подмосковья стали победителями в трех номинациях.
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«Это производитель кондитерских изделий из Коломны „Сдобс фудс“, производитель мороженого „Айскейк Эко“ из Мытищ и производитель компьютерной мебели из Дедовска „Куб“. На выставке компаний президент России Владимир Путин лично протестировал и оценил их компьютерное кресло», — сказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.
Коломенский бренд кондитерских изделий победил в номинации «Магнит». Производитель компьютерной мебели из Истры выиграл в категории «Потребительские товары», а компания по производству мороженого из Мытищ — в партнерской номинации X5.
Екатерина Зиновьева добавила, что всего в конкурсе приняли участие свыше 100 предприятий. Большинство из них известны не только в России, но и за рубежом. Подмосковье представляли компании разных производственных сфер. Это медицина, транспорт, пищевая и химическая промышленность и другие.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.
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