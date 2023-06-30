Подмосковье 30 июня 2023, 13:57 Три компании из Подмосковья стали победителями конкурса новых брендов России Автор фото: Татьяна Мастерова

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Три компании из Подмосковья стали победителями конкурса новых брендов России. Их наградили на форуме «Сильные идеи для нового времени». Лауреатами конкурса стали более 30 российских компаний.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, конкурс перспективных брендов прошел в России впервые. Компаний из Подмосковья стали победителями в трех номинациях.

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«Это производитель кондитерских изделий из Коломны „Сдобс фудс“, производитель мороженого „Айскейк Эко“ из Мытищ и производитель компьютерной мебели из Дедовска „Куб“. На выставке компаний президент России Владимир Путин лично протестировал и оценил их компьютерное кресло», — сказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Коломенский бренд кондитерских изделий победил в номинации «Магнит». Производитель компьютерной мебели из Истры выиграл в категории «Потребительские товары», а компания по производству мороженого из Мытищ — в партнерской номинации X5.

Екатерина Зиновьева добавила, что всего в конкурсе приняли участие свыше 100 предприятий. Большинство из них известны не только в России, но и за рубежом. Подмосковье представляли компании разных производственных сфер. Это медицина, транспорт, пищевая и химическая промышленность и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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