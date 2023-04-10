Подмосковье 10 апреля 2023, 10:39 Три команды представят Подмосковье в финале Ночной хоккейной лиги

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Три команды из Подмосковья выступят на всероссийском финале Ночной хоккейной лиги. Это «Богородск» из Ногинска, «Истребители» из Жуковского и «Звезда Гжели» из Гжели. Они сыграют матчи в Сочи с 4 по 16 мая.

Команда «Богородск» была основана в 2014 году. Впервые она победила в первенстве и Кубке Подмосковья по хоккею с шайбой сезона-2014/2015. Позже спортсмены стали призерами финала фестиваля Ночной хоккейной лиги в 2016-2017 годах.

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«Звезда Гжели» появилась в 1964 году на базе завода «Электризолятор» в Раменском. В фестивале Ночной хоккейной лиги она участвует с 2014 года.

Жуковские «Истребители» образовались в 2013 году и за это время четыре раза становились чемпионами международного любительского турнира Minsk Cup.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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