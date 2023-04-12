Подмосковье 12 апреля 2023, 12:17 Три команды из Подмосковья выступят в финале СХЛ Фото: СХЛ Московской области

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Три команды представят Московскую область в VII всероссийском финале Студенческой хоккейной лиги России. Соревнования состоятся с 12 по 18 апреля в Нижнем Новгороде, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

За победу в турнире поборются 16 сборных. От Подмосковья выступят «МФЮА» из Чехова, «Техникум» из Можайска и «ПРО СВЕТ» из Мытищ.

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Сначала команды будут играть в группах. Занявшие первые и вторые места выйдут на лед в полуфинале, он состоится 17 апреля. В этот же день проведут матчи за 5-10-е места. Матч за третье место и финал состоятся 18 апреля.

В 11:00 12 апреля на лед вышли команды из Чехова и Сургута. В 14:00 сыграли спортсмены из Томска и Мытищ. В конце дня состоится встреча между Можайском и Республикой Коми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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