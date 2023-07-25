Подмосковье 25 июля 2023, 14:37 Три команды из Подмосковья поучаствуют в турнире по хоккею «Кубок Александра Овечкина» в Красногорске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В турнире по хоккею «Кубок Александра Овечкина» поучаствуют 12 детско-юношеских команд, в том числе три — из Московской области. Мероприятие состоится в Красногорске с 7 по 12 августа, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

За главный приз поборются «Динамо», «Спартак» и ЦСКА из Москвы, «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, «Трактор» из Челябинска, «Салават Юлаев» из Уфы, «Авангард» из Омска, «Ак Барс» из Казани, «Локомотив-2004» из Ярославля. Подмосковье представят «Витязь», «Балашиха» и «Атлант».

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В рамках финального дня турнира пройдет матч между командой «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров. За профессионалов выступят Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Овечкин и другие. За блогеров сыграют Яркузя, Вобон, Евгенич и другие.

Информацию о соревнованиях можно узнать по ссылке.Игры пройдут на «Ледовой арене имени Петрова» на Лесной улице, 1а.

Турнир проводится с 2018 года. Впервые его организовали в Одинцове.

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