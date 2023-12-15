Подмосковье 15 декабря 2023, 09:25 Три коллектива из дома культуры «Белая Дача» в Котельниках отпраздновали юбилей Телеканал «360»

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Праздник к юбилею трех коллективов прошел в доме культуры «Белая Дача» в Котельниках. Изостудии «Радуга» исполнилось 30 лет, ансамблю эстрадного пения «Серпантин» — 20, театру танца «Летать» — 10.

Воспитанники изостудии «Радуга» представили юбилейную выставку. Основателем кружка была Мария Яковлевна Ильина. Первые воспитанники уже давно окончили художественные школы и колледжи. Выпускница студии Ольга Пузырева стала новым руководителем изостудии «Радуга». Она продолжает традиции коллектива.

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«Радуга» не единственный юбиляр дома культуры «Белая Дача». Ансамблю эстрадного пения «Серпантин» исполнилось 20 лет. Основателем коллектива была Светлана Владимировна Бородицкая. Эстафету приняла Марина Карплюк. Набор этого года — 25 юных вокалистов. По случаю праздника ребята подготовили выступление.

Поздравление в этот день принимал и самый молодой коллектив — театр танца «Летать». В прошлом году его возглавила Арина Квичастая. Теперь в репертуаре театра танца авторская хореография.

Многие выпускники этих трех коллективов связали свою жизнь с культурой.

«Это наши дети, которые смотрят на мир по-другому. Кто-то через краски — рисует, кто-то через танцы, кто-то через песни, но они все творческие личности», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Каждому коллективу глава округа вручил подарки. Изостудия «Радуга» получила новые мольберты, театр танца «Летать» — мобильную звуковую колонку, студия «Серпантин» — отпариватель для костюмов. В завершении праздника виновникам торжества подарили большой торт.

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