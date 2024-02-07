Подмосковье 07 февраля 2024, 16:52 Андрей Воробьев: три кампуса построят при лицее имени Долгих в Истре в 2024 году Пресс-служба губернатора Московской области

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Три новых кампуса построят в технолицее имени Долгих в Истре до конца 2024 года. Один из них будет предназначен для проживания преподавателей и откроется к сентябрю, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В кампусе будут жить педагоги из разных стран мира и ведущих вузов страны.

Технолицей имени Долгих открыли в Истре 1 сентября 2023 года, а уже к этой осени на территории заработает кампус для учителей, рассказал губернатор. Специалистов приглашают на работу со всей России и из-за рубежа, для них создают особые комфортные условия работы и проживания.

Новый кампус, я надеюсь, позволит нам обеспечить высокий уровень образования. Технолицей должен стать флагманской площадкой для обмена опытом с другими школами. Андрей Воробьев

Образовательный кластер состоит из школы на 960 мест и детского сада на 320 воспитанников. На территории также работает стадион с подогревом поля, спортивные и игровые площадки.

Ученики обучаются в трилингвальной среде — предметы преподают на русском и английском, а третьим языком для изучения стал китайский. В педагогический состав вошли 26 носителей из разных стран мира и ведущих вузов России. После открытия кампуса они будут жить в трехэтажном здании, где обустроят 37 номеров. Готовность объекта уже превысила 45%.

Пресс-служба губернатора Московской области

По словам директора технолицея Екатерины Сизинцевой, на новые кампусы есть большой запрос, ведь в будущем количество учеников будет только расти. В этом сентябре туда придут еще 250 детей.

«С нетерпением ждем открытия кампуса, потому что преподавательский состав у нас из 30 регионов России и девяти стран мира. И, безусловно, в рамках приемной кампании уже задают вопросы — когда построят кампусы для детей, на это большой запрос. Сегодня у нас обучаются ребята из 16 регионов, но мы надеемся, что география будет расширяться», — подчеркнула она.

Пресс-служба губернатора Московской области

Воробьев добавил, что на территории технолицея заложили еще два кампуса, в которых будут жить ученики из разных регионов России. Они будут рассчитаны на 72 и 92 места. Внутри обустроят жилые номера, кафе, учебные зоны и медицинский блок.

Ранее губернатор рассказал о строительстве еще более 70 школ и детских садов в Подмосковье в 2024-м году.

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