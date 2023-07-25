Подмосковье 25 июля 2023, 17:19 Три кабинета стоматологии открыли в поликлинике № 6 в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Терапевтический, хирургический и детский стоматологические кабинеты открылись в жилом комплексе «Пироговская Ривьера» в Мытищах. Каждый из них сможет принять до 30 пациентов в сутки.

Кабинеты оборудованы современными приборами, расходными материалами, лампами для стерилизации инструментов. Важно, что в новых стоматологиях можно сделать онкоскриниг. Все кабинеты соответствуют стандартам качества.

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«Эти кабинеты получили лицензирование в мае. Мы подобрали медицинский персонал, он полностью укомплектован — три стоматолога у нас работают», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Вопросам, связанным с модернизацией и открытием новых кабинетов стоматологии в округе, уделяется особое внимание. Так, в поликлинике в Сухарево обновили стоматологическое оборудование. Еще два кабинета открыли в медучреждении на Юбилейной улице, значительно сократив очереди.

«Мы запись минимально должны держать открытой на две недели, но это минимум. Дальше мы все-таки ориентируемся на потребности населения, поэтому стараемся открывать дальше, чтобы было людям проще записываться», — сказала заведующая отделением стоматологии Мытищинской городской клинической больницы Ольга Кормильцына.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу в регионе. Сегодня из 75 учреждений здравоохранения, оказывающих стоматологическую помощь в Подмосковье, 14 полностью приведены к новому стандарту. До конца года так будет работать уже 31 лечебное учреждение.

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