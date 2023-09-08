Подмосковье 08 сентября 2023, 13:39 Три избирательных участка открылись в Доме культуры в Дедовске Фото: Владимир Киселев

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В Истре открыли 65 избирательных участков, три из которых — в Доме культуры в Дедовске. Открытие штабов состоялось в 08:00, они будут работать до 20:00.

«Сегодня мы проводим выборы губернатора Московской области, а также выбираем местный районный совет депутатов. В настоящий момент на нашем участке проголосовал 131 человек». — рассказала председатель участковой комиссии № 748 Наталья Ботвинина.

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Отмечается, что по состоянию на 12:08 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 214 287 человек. В общей сложности на участие в дистанционном голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.

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