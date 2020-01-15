Три источника подготовят для крещенских купаний в Луховицах

Окунуться в прорубь на праздник Крещения Господня в Луховицах в этом году можно будет в трех местах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Крещенские купания в Луховицах будут открыты на святых источниках, расположенных в селах Городна и Подлесная Слобода и поселке Белоомут.

Никольский источник в селе Городна — один из самых популярных в округе, это старинное и намоленное место. Источник в поселке Белоомут освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы, это тоже очень почитаемое место на берегу озера Сосновое. Источник Параскевы Пятницы в Подлесной Слободе славится своим целебным воздействием на организм верующих.

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков подчеркнул, что места для крещенских купаний в муниципалитете специально оборудованы.

«Для обогрева купальщиков будет организовано чаепитие в специальном автобусе. Кроме того, для тех, кто не имеет личного транспорта, в Крещенскую ночь осуществляется доставка на автобусе от администрации в 23:30», — добавил Владимир Барсуков.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

С 23 часов 18 января до трех часов ночи 19 января, а если потребуется и позднее, около всех трех куплен будут дежурить 28 человек — представители общественных организаций и силовых структур: МЧС, МВД, пожарно-спасательного гарнизона, а также медперсонал. Кроме того, в дежурный режим переведут 11 единиц автотехники.

Подъездные пути к источникам расчистили и сделали удобные подходы. Рядом со всеми купелями обустроили места для переодевания. После купания желающие могут выпить горячего чаю.

По предварительным прогнозам синоптиков, в ночь с 18 на 19 января сильных морозов в центральной части России не ожидается. Эксперты предполагают облачную погоду и небольшой снег.

Житель Луховиц Денис Кумачев ездит на источник святого Николая в Городне каждый год. «С детства люблю это место. Сначала обжигает и невозможно зайти, но когда окунешься — жарко всему телу. Бодрит!» — поделился Денис Кумачев.

Крещение — один из главнейших и важнейших в православии праздников. По традиции в ночь с 18 на 19 ноября верующие окунаются в ледяную воду. В 2020 году для жителей Подмосковья подготовили около 200 специально оборудованных для купания мест. «360» подготовил карту с главными купелями.