Три городских округа Подмосковья получат новых глав

Новые руководители придут в Красногорский, Ленинский и Можайский городские округа. Андрей Воробьев встретился с кандидатами и поставил перед всеми новыми главами первостепенные задачи.

Эльмира Хаймурзина с поста главы Красногорска уйдет работать в Центральную избирательную комиссию. Она возглавляла округ два года. Именно в этот период в округе запустили МЦД. Появилось уже шесть новых станций.

В связи с уходом Хаймурзиной Подмосковье ждут кадровые перестановки. Андрей Воробьев рекомендовал на пост главы Красногорска руководителя Ленинского округа Алексея Спасского. На его место в муниципалитете придет глава Можайска Дмитрий Абаренов. А в Можайском округе после утверждения кандидатуры депутатами главой станет Денис Мордвинцев. До этого он занимался вопросами ЖКХ в округе.

«Очень рассчитываю, что вы также усердно будете взаимодействовать и с жителями, и со всеми предприятиями. Все то, что важно для района, вы знаете, как никто», — отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Андрей Воробьев подчеркнул, что для будущих глав в приоритете остается социальная сфера. В Красногорске скоро начнется строительство современной детской городской больницы.

«С вашим приходом мы начинаем большую стройку, реализацию этого президентского проекта. Я прошу вас персонально за него отвечать. Что касается школ и детских садов, то очевиден запрос. Мы очень активно ликвидируем очередь и в школы, и в детские сады, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.

Перед новым главой Можайского округа стоит очень важный вопрос — муниципалитету нужно решить проблемы, волнующие жителей. Денис Мордвинцев, заместитель главы администрации Можайского городского округа по вопросам ЖКХ, заявил о своей готовности выполнять обращения населения.

«Андрей Юрьевич, спасибо за доверие, округ знаю, прошел его за это время ногами, понимаю, где были проблемы, понимаю, где они еще остались, понимаю, как мы можем их решить», — отметил Мордвинцев.

В Ленинском округе предстоит продолжить налаживать диалог с жителями. Приступить к своим обязанностям новые руководители смогут после заседаний местных депутатов. Утвердить назначения депутатам предстоит в ближайшие дни.