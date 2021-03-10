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    10 марта 2021, 17:50

    Три городских округа Подмосковья получат новых глав

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    Новые руководители придут в Красногорский, Ленинский и Можайский городские округа. Андрей Воробьев встретился с кандидатами и поставил перед всеми новыми главами первостепенные задачи.

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    Эльмира Хаймурзина с поста главы Красногорска уйдет работать в Центральную избирательную комиссию. Она возглавляла округ два года. Именно в этот период в округе запустили МЦД. Появилось уже шесть новых станций.

    В связи с уходом Хаймурзиной Подмосковье ждут кадровые перестановки. Андрей Воробьев рекомендовал на пост главы Красногорска руководителя Ленинского округа Алексея Спасского. На его место в муниципалитете придет глава Можайска Дмитрий Абаренов. А в Можайском округе после утверждения кандидатуры депутатами главой станет Денис Мордвинцев. До этого он занимался вопросами ЖКХ в округе.

    Три городских округа Подмосковья получат новых глав | Изображение 2

    «Очень рассчитываю, что вы также усердно будете взаимодействовать и с жителями, и со всеми предприятиями. Все то, что важно для района, вы знаете, как никто», — отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

    Андрей Воробьев подчеркнул, что для будущих глав в приоритете остается социальная сфера. В Красногорске скоро начнется строительство современной детской городской больницы.

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    «С вашим приходом мы начинаем большую стройку, реализацию этого президентского проекта. Я прошу вас персонально за него отвечать. Что касается школ и детских садов, то очевиден запрос. Мы очень активно ликвидируем очередь и в школы, и в детские сады, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.

    Перед новым главой Можайского округа стоит очень важный вопрос — муниципалитету нужно решить проблемы, волнующие жителей. Денис Мордвинцев, заместитель главы администрации Можайского городского округа по вопросам ЖКХ, заявил о своей готовности выполнять обращения населения.

    Три городских округа Подмосковья получат новых глав | Изображение 4

    «Андрей Юрьевич, спасибо за доверие, округ знаю, прошел его за это время ногами, понимаю, где были проблемы, понимаю, где они еще остались, понимаю, как мы можем их решить», — отметил Мордвинцев.

    В Ленинском округе предстоит продолжить налаживать диалог с жителями. Приступить к своим обязанностям новые руководители смогут после заседаний местных депутатов. Утвердить назначения депутатам предстоит в ближайшие дни.