Три года лидерства. Центр поддержки экспорта Подмосковья признали лучшим по эффективности за 2020 год

Подмосковный Центр поддержки экспорта за пять лет своего существования проделал огромную работу и уже три года занимает лидирующую позицию среди региональных ЦПЭ. В рейтинге эффективности за 2020 год он оказался на первом месте.

Итоги работы региональных центров провели в рамках стратегической сессии «Создание комплексной системы поддержки экспорта МСП». Ее организовал Российский экспортный центр при содействии Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«У Московской области по естественным причинам полностью несырьевой экспорт, в структуре которого много высокотехнологичных товаров, продукции с высокой добавленной стоимостью. Это именно тот экспорт, который, как мне кажется, может и должен расти, если говорить в целом о стране», — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Он добавил, что объем поддержанного экспорта ЦПЭ Московской области за 2020 год составил 62,5 миллиона долларов. Ежегодно услугами центра пользуются десятки компаний. Многие из них именно за счет оказанной поддержки впервые выходят на зарубежные рынки.

«Мы, конечно, эту поддержку продолжим и постараемся закрепить успех прошлого года», — пообещал Духин.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заметила, что интерес компаний к экспорту только растет. В регионе пять лет активно работает соответствующий специализированный институт — Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. С его помощью компании могут расширить свою деятельность, воспользовавшись широким арсеналом финансовых и нефинансовых инструментов.

«За пять лет подмосковный Центр поддержки экспорта проделал огромную работу: его услугами воспользовались более 4200 компаний, на протяжении последних трех лет он неизменно является лидером среди региональных ЦПЭ», — напомнила Зиновьева.

В прошлом году общий объем экспорта МСП, поддержанного российскими ЦПЭ, превысил один миллиард долларов. Услуги в центрах получили 3094 российские компании.