Три фуры «Доброго дела» и грузовик с едой для животных доставили в Донецк

На склад в Донецк приехали три фуры с 60 тоннами гуманитарной помощи, собранной в Московской области в рамках акции «Доброе дело». Полезный груз передадут жителям освобожденных территорий.

На склад доставили 10 тонн фасованной воды, в которой жители Донбасса сейчас особенно нуждаются: с 27 июля Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без водоснабжения из-за обстрелов ВСУ. Фильтровальная станция оказалась обесточена.

Источник фото: телеканал «360»

Также в фурах привезли продукты длительного хранения, средства гигиены, товары первой необходимости, медицинские изделия.

«Продукты питания традиционно востребованы на освобожденных территориях: линия фронта двигается, магазины не работают, тяжело достать продукты, даже когда есть деньги, а ведь многие потеряли жилье. Ближайший конвой планируется в ЛНР в города со сложной гуманитарной обстановкой», — рассказал координатор гуманитарной миссии Московской области Александр Тарарев.

Источник фото: телеканал «360»

В этот раз в колонну гумпомощи также вошла машина Общественной палаты Российской Федерации с кормами для животных. В рамках всероссийской акции «Зоодруг» продукты отдадут в приюты Донецка и Мариуполя и мариупольский зоопарк.

Акция «Доброе дело» стартовала 12 апреля. Ее инициировали школьники Подмосковья и поддержал губернатор Андрей Воробьев. В рамках акции ребята приносили в учебные заведения продукты, одежду, бытовую химию, книги, средства гигиены. Дети вкладывали в посылки трогательные рисунки и письма со словами поддержки. Всю собранную гумпомощь доставляют на ресурсный склад в Домодедово, а оттуда отправляют в Донбасс.

На данный момент туда уже доставили около двух с половиной тысяч тонн гумпомощи. В ее распределении участвовали примерно две тысячи волонтеров.