Подмосковье 04 сентября 2023, 16:14 Три федеральных детских сада передали в собственность городского округа Чехов Фото: unsplash.com

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Городской округ Чехов получил три федеральных детских сада в собственность. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Это дошкольные учреждения «Золотой ключик», «Сказка» и «Солнышко». Их посещают 520 детей.

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«Передача в казну муниципалитета позволит провести реорганизацию учреждений путем присоединения их к школе, расположенной на территории закрытого военного городка Чехов-2 и тем самым создать образовательный комплекс. Что это даст: организацию единого образовательного пространства, непрерывность образования, „бесшовный“ переход детей с дошкольной ступени образования на начальную», — рассказала министр Наталья Адигамова.

Вместе с детскими садами Чехову перешли четыре нежилых здания площадью более 11,6 тысячи квадратных метров и три земельных участка площадью 2,9 гектара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ко Дню знаний в регионе открыли 27 новых школ и 17 детских садов.

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