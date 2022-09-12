Три ФАП откроют в Подольске после ремонта в начале октября | 360°

Все новости

Интересное

12 сентября 2022, 14:23

«АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер на собственной платформе. Цена гарантирует машине успех и популярность

Мир

12 сентября 2022, 14:21

Песков опроверг данные СМИ о скидках на нефть для Индии

Реклама

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:17

Песков заявил, что Россия не собирается отводить свои войска с территории Запорожской АЭС

Подмосковье

12 сентября 2022, 14:16

Все жилые дома Подмосковья подготовят к отопительному сезону до 15 сентября

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:13

Союзные войска взяли под контроль город Красный Лиман

Подмосковье

12 сентября 2022, 14:11

Спортсменка из Истры выиграла первенство России по лыжероллерам

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:06

ВСУ обстреляли железнодорожный мост в Херсонской области

Важное

12 сентября 2022, 14:05

Путин назвал действия недружественных стран против России импульсивными и непредсказуемыми

Важное

12 сентября 2022, 14:05

Путин потребовал создать все условия для дальнейшей перестройки российской экономики

Подмосковье

12 сентября 2022, 12:41

Три ФАП откроют в Подольске после ремонта в начале октября

Читать 360tv в

Три фельдшерско-акушерских пункта собираются открыть в Подольске в начале октября. Там провели капитальный ремонт, теперь условия для пациентов станут более комфортными. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Жариков.

«Нам важно создавать комфортные условия как для пациентов, так и для медиков. Чтобы улучшить качество медицинской помощи на территории Подольска, проводим ремонты в ФАП», — прокомментировал Дмитрий Жариков.

Реклама

Сейчас работы продолжаются сразу в трех населенных пунктах: в деревне Сынково, в поселке Александровка и в поселке Стрелковой фабрики. В зданиях ФАП уже нанесли штукатурку, провели стяжку пола, там поменяли двери и окна. Сейчас проходит внутренняя отделка помещений. Там монтируют потолки, укладывают линолеум, красят стены и устанавливают светильники.

Реклама

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить развитие здравоохранения в регионе и модернизацию первичного медицинского звена, а также уделить внимание поиску врачей для областных медучреждений.

Подольск

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама