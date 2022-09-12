Три ФАП откроют в Подольске после ремонта в начале октября | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

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Viber Три ФАП откроют в Подольске после ремонта в начале октября

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Три фельдшерско-акушерских пункта собираются открыть в Подольске в начале октября. Там провели капитальный ремонт, теперь условия для пациентов станут более комфортными. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Жариков.

«Нам важно создавать комфортные условия как для пациентов, так и для медиков. Чтобы улучшить качество медицинской помощи на территории Подольска, проводим ремонты в ФАП», — прокомментировал Дмитрий Жариков.

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Сейчас работы продолжаются сразу в трех населенных пунктах: в деревне Сынково, в поселке Александровка и в поселке Стрелковой фабрики. В зданиях ФАП уже нанесли штукатурку, провели стяжку пола, там поменяли двери и окна. Сейчас проходит внутренняя отделка помещений. Там монтируют потолки, укладывают линолеум, красят стены и устанавливают светильники.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить развитие здравоохранения в регионе и модернизацию первичного медицинского звена, а также уделить внимание поиску врачей для областных медучреждений.

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