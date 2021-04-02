Три фандомата в Подмосковье собрали более тысячи банок на переработку за неделю

Фандоматы Дома правительства Подмосковья в первую неделю работы собрали 22 килограмма чистых отходов. Это аппараты, обменивающие мусор на скидки и призы. Сюда сдали уже тысячу пластиковых и 200 алюминиевых бутылок. Это часть национального проекта «Экология».

В Подмосковье начали устанавливать фандоматы, помогающие заботиться об экологии. Они упрощают сортировку мусора. До конца года по всему региону появятся около 900 аппаратов, а одни из первых в марте запустил губернатор Андрей Воробьев.

В Доме правительства Подмосковья неделю открыты первые в области фандоматы компании «РТ-Инвест». Из уже собранного мусора после его переработки можно будет сделать, например, новую уличную скамейку и детский велосипед.

Собранные пластик с металлом не потребуют дополнительной сортировки. Их ждет брикетирование на КПО «Храброво», а на втором этапе мусор сразу отправят на переработку.

Три фандомата, работающие в Доме правительства, полностью произведены в России. До конца года такие аппараты появятся в школах, торговых центрах и общественных местах Московской области.

Аппараты будут выдавать чек, на котором нужно отсканировать QR-код. В результате на личный счет человека будут зачислять баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах или на ценные призы, если речь идет о школах.

Школьники, например, могут получить велосипеды, приставки, а еще скидки на продукты. Это отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, почему фандоматы важны для Подмосковья, а также о том, что они на 30% сократят количество отходов в регионе.