Три этажа знаний: как идет строительство нового корпуса школы №1 в Ногинске

В Ногинске запустили строительство нового корпуса школы № 1. Сейчас работы идут полным ходом. На объекте побывал заместитель главы администрации Богородского городского округа Анатолий Шуть.

Строительство начали в рамках президентского национального проекта. Вместимость нового корпуса — 400 учебных мест. Здание будет трехэтажным, с цокольными помещениями. Его общая площадь составит семь тысяч квадратных метров. На стройплощадке трудятся 50 человек.

«Начинается армирование пола третьего этажа, сейчас осуществляется заливка остатков пола второго этажа. Все это позволяет продвигаться к главной цели», — отметил Шуть.

Строительство корпуса стартовало в августе 2021 года, открытие запланировано на сентябрь 2023-го. Однако подрядчик уверен, что объект удастся сдать к декабрю.