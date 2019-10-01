Три двора в Пущине благоустроят до конца недели. Там появятся дополнительные парковки и новые тротуары

В этом году на территории городского округа Пущино благоустраивают три дворовые территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В план комплексного благоустройства вошли три пущинских двора: две в микрорайоне «Г» — территория домов №№ 20, 29 и территория домов №№ 15, 16, 17, 30, а также двор в микрорайоне «Д» — территория домов №№ 5, 7, 8.

Адресный перечень программы комплексного благоустройства дворов был сформирован по итогам голосования жителей на портале «Добродел» и на основании обращений граждан.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Сейчас во дворе домов микрорайона «Д» укладывают асфальт, делают новые тротуары и парковочные места. И.о. руководителя администрации городского округа Пущино Алексей Воробьев уточнил, что подрядчик обещает завершить все работы по благоустройству до 5 октября.

В этом же дворе появилась новая детская игровая площадка, установленная в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». Она ждет торжественного открытия.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

На дворовой территории в пущинском микрорайоне «Г» домов № 15, 16, 17, 30 завершено обустройство парковочного пространства, тротуаров, появились дополнительные столбы со светодиодными светильниками. Также там установлены новые лавочки со спинками и урны.

И.о. руководителя администрации Пущина Алексей Воробьев положительно оценил проведенную работу. «Видим, сформирована зеленая часть, правда, пока газон отсутствует. А вот освещение, я думаю, жители уже успели оценить — стало гораздо светлее», — заметил Алексей Воробьев.

Местная жительница Светлана Строганова рассказала, что раньше район был совсем запущен, а сейчас его не узнать. «И дорогу сделали! Перила попросила сделать — перила тоже сделали. Я очень довольна. На газоне хорошо бы посадить цветочки. Возле нашего дома будут прекрасные цветы, а я буду их поливать и обязательно за ними ухаживать», — высказала пожелание Светлана.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Благоустройство территорий проводится в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда» с участием субсидий из подмосковного бюджета. Из запланированных к благоустройству 1360 дворов полностью благоустроены 1176.

На 100% завершены работы в 45 муниципалитетах, в том числе и в Пущине. «Благоустройство двора — одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.