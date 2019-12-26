Три двора обновили в Пущине. Там появились лавочки и карусель

План на 2019 год по комплексному благоустройству дворовых территорий в городском округе Пущино выполнен. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В текущем году комплексно благоустроили три дворовых территории Пущина. Адресный перечень был сформирован по итогам голосования жителей на портале «Добродел» и на основании обращений граждан. По решению жителей обновлены дворы в микрорайоне Г у домов № 20, 29 и 15, 16, 17, 30, и в микрорайоне Д у домов № 5, 7, 8.

В микрорайоне Д положили новый асфальт, обустроили тротуары и оборудовали парковочные места. Появилась новая контейнерная площадка, установлены лавочки, урны и детская игровая площадка по губернаторской программе «Наше Подмосковье».

Во дворе микрорайона Г у домов № 20, 29 в рамках комплексного благоустройства заасфальтирован тротуар, смонтировано дополнительное освещение, установлены лавочки, урны, песочница и карусель.

Глава городского округа Пущино Алексей Воробьев подчеркнул, что работы по асфальтированию подрядчик выполнил своевременно и качественно, но по установке малых архитектурных форм была задержка.

«Мы убедили подрядчика, что работы частично принимать не будем. Поэтому он был вынужден изыскать возможности и все-таки осуществить поставку МАФов. Подрядчику выставлена неустойка, я думаю, он с ней согласился», — рассказал Алексей Воробьев.

На дворовой территории в микрорайоне Г у домов № 15, 16, 17, 30 завершены работы по обустройству парковочного пространства, тротуарной сети, добавлены дополнительные столбы со светодиодными светильниками. Установлены детские игровые элементы, урны и новые лавочки.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Пущинец Сергей Воронин особенно доволен новыми лавками: «Во дворе поставили замечательные скамейки со спинками. Очень здорово для стариков — можно присесть, расслабиться».

Жительница дома № 16 в микрорайоне Г Нина Ивасенко обрадовалась обновлению дороги, ведущей к входу: «Мы давно ждали, чтобы пешеходную дорожку к нашим домам отремонтировали. Все сделали, спасибо. Даже один поручень у лестничных ступенек восстановили. Мы люди пожилые, нам сложно удержаться на скользком спуске», — заметила Нина Ивасенко.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Благоустройство дворов ведется в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда» с участием субсидий из бюджета Московской области.

«По одному из дворов на асфальтовые работы была использована субсидия из бюджета Московской области. Установка освещения, малых архитектурных форм, тротуарной сети выполнялись за счет средств местного бюджета. Надеемся в следующем году на финансирование асфальтовых работ», — уточнил Алексей Воробьев и добавил, что будет просить увеличения финансирования, так как есть большая потребность в ремонте тротуаров, и сделать необходимо многое.

В 2020 году в Пущине будут благоустроены еще три двора — в микрорайонах АБ у домов № 21-24, Г № 5-7 и Д № 9, 10. Все работы согласовали с жителями.