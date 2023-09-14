Подмосковье 14 сентября 2023, 17:41 Три дороги в деревне Голубое включили в программу ремонта на 2024 год Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В план ремонта дорог на следующий год в Подмосковье включили три участка в деревне Голубое городского округа Солнечногорск. Работы проведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По словам заместителя главы округа Евгения Владимирского, планы по ремонту дорог формируют, учитывая пожелания жителей.

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«В деревне Голубое активные граждане попросили привести в порядок три участка, которые ранее не находились на балансе муниципалитета. После завершения процедуры перевода этих дорог в собственность городского округа мы будем вносить их в план ремонта следующего года», — отметил Владимирский.

Сегодня подходит к концу процесс перевода дорог в деревне на баланс муниципалитета. После этого специалисты смогут провести ямочный ремонт на Тверецком проезде и Трехсвятской улице.

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