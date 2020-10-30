Три дома культуры Подмосковья откроют после капитального ремонта до конца года

После капитального обновления в Подмосковье откроют три дома культуры до конца 2020 года. Это учреждения в Солнечногорске, Коломне, Балашихе. В ремонт вложили свыше 940 миллионов рублей.

Дома культуры обеспечат всеми удобствами для маломобильных жителей. Внутренние дворики благоустроят и озеленят.

Там установят малые архитектурные формы, сделают освещение, парковки и стоянки для велосипедов.

Солнечногорск

В Солнечногорске полностью преобразится культурно-досуговый центр «Тимоново». Ему уже свыше 40 лет. Это единственный дом культуры в бывшем одноименном военном городке.

Учреждение не ремонтировали со дня постройки. Сегодня здесь меняют вид концертного зала. Уже улучшили фундамент, окна, инженерные системы и пожарную сигнализацию.

В обновленном доме культуры заработают новые студии, кружки и концертные залы с современным оборудованием для световых или звуковых эффектов.

Коломна

Дворец культуры «Коломна» капитально не ремонтировали уже свыше 45 лет. Но все изменится.

Сейчас на площадке завершают внутреннюю отделку, монтируют электрические системы и благоустраивают внутренний дворик.

Для учреждения закупают и современное оборудование, которым оснастят зрительный зал. Преобразят сцену, мебель, технику для света и звука, учебные помещения.

Балашиха

Дворец культуры «Балашиха» тоже преобразится. Исторический облик сохранят, но дизайн и оснащение улучшат.

Его построили еще в 1954 году. Сейчас здесь отделывают большой концертный зал — он сможет вместить более 600 человек.

Кроме того, обновляют сцену, световое и звуковое оборудование, мебель. Например, уже смонтировали кресла.