Три дома культуры Подмосковья откроют после капитального ремонта до конца года
Дома культуры обеспечат всеми удобствами для маломобильных жителей. Внутренние дворики благоустроят и озеленят.
Там установят малые архитектурные формы, сделают освещение, парковки и стоянки для велосипедов.
Солнечногорск
В Солнечногорске полностью преобразится культурно-досуговый центр «Тимоново». Ему уже свыше 40 лет. Это единственный дом культуры в бывшем одноименном военном городке.
Учреждение не ремонтировали со дня постройки. Сегодня здесь меняют вид концертного зала. Уже улучшили фундамент, окна, инженерные системы и пожарную сигнализацию.
В обновленном доме культуры заработают новые студии, кружки и концертные залы с современным оборудованием для световых или звуковых эффектов.
Коломна
Дворец культуры «Коломна» капитально не ремонтировали уже свыше 45 лет. Но все изменится.
Сейчас на площадке завершают внутреннюю отделку, монтируют электрические системы и благоустраивают внутренний дворик.
Для учреждения закупают и современное оборудование, которым оснастят зрительный зал. Преобразят сцену, мебель, технику для света и звука, учебные помещения.
Балашиха
Дворец культуры «Балашиха» тоже преобразится. Исторический облик сохранят, но дизайн и оснащение улучшат.
Его построили еще в 1954 году. Сейчас здесь отделывают большой концертный зал — он сможет вместить более 600 человек.
Кроме того, обновляют сцену, световое и звуковое оборудование, мебель. Например, уже смонтировали кресла.