Подмосковье 29 декабря 2023, 10:43 Три дома капитально отремонтируют в Мытищах к началу 2024 года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Представители администрации Мытищ проверили ход капитального ремонта в трех жилых домах. Все работы завершат к началу 2024 года.

Комиссия провела выездные совещания по всем трем адресам. Участие в встречах приняли сотрудники прокуратуры и управления технического надзора капитального ремонта.

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Так, в доме № 19/11 по улице Мира основные работы завершены. Однако некоторые квартиры пострадали во время капремонта. Этот вопрос пока не решен.

К Новому году планируют завершить работы в доме № 6 на улице Крупской и в доме № 9 на Яузской аллее.

Непростая ситуация сложилась в доме № 7А на улице Щербакова. Там работы не выполнены в должном объеме. Подрядчик переносит сроки на следующий год.

«Мы принимаем все действенные меры при поддержке прокуратуры. В большинстве случаев проблемные темы удается закрывать. Проведем очередной выезд 30 декабря, будем фиксировать каждый вид проведенных работ, принимать соответствующие меры в случае их невыполнения», — сказал заместитель главы администрации городского округа Мытищи Иван Яськив.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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