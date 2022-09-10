Три детские площадки открыли в Дубне в рамках губернаторского проекта | 360°

Эксклюзив 10 сентября 2022, 14:05 Поделиться Telegram

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Viber Три детские площадки открыли в Дубне в рамках губернаторского проекта Детские площадки в Дубне открыли после обращений к губернатору Андрею Воробьеву

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В городском округе Дубна открыли три новые детские площадки. Объекты появились благодаря действию губернаторской программы, заявил глава округа Сергей Куликов.

Одну из площадок торжественно открыли в левобережной части города, на улице Карла Маркса. Ленточку перерезали главные виновники торжества — дети.

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«Мне она (площадка — прим. ред.) очень понравилась, здесь есть красивые карусели, лазалки и качели», — рассказала местная жительница Алиса Комарова.

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«Нам кажется, что очень удачное место, мы живем через дорогу, и садик рядом, очень удобно», — рассказала жительница Дубны Ирина Голубева о площадке, которую открыли между двумя детскими садами.

Дворы благоустроили в рамках проекта Андрея Воробьева.

«Для вас сегодня открывается новая площадка, это губернаторский проект. Андрей Юрьевич Воробьев особенно заботится о Дубне, и в этом году у нас появились три новые детские площадки», — рассказал глава городского округа Сергей Куликов.

По словам градоначальника, до конца года на Тверской улице в Дубне откроют еще одну площадку.

В конце августа новую детскую площадку открыли в Серпухове. Это третий объект в округе, реализованный по губернаторскому проекту.

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