Три больших соревнования по триатлону прошли в Дубне на выходных

В Дубне в минувшую субботу одновременно прошли сразу три больших соревнования по триатлону. Там состоялся традиционный старт «Николов Перевоз», финал Кубка России и чемпионат Подмосковья. Все старты проходили по трем основным дисциплинам — плавание, велогонка и бег.

Каждый триатлет в независимости от своего уровня подготовки мог выбрать дисциплину, в которой он будет участвовать: стандарт (плавание — 1,5 километра, велозаезд — 40 километров и бег 10 километров), спринт (плавание — 0,75 километра, велозаезд на 20 километров и 5 километров бегом), акватлон (2 километра вплавь и 10 километров бегом) и эстафеты (мужская, женская и смешанная).

Плавательный этап проводился на открытой воде в реке Волга. Велогонка и беговой этапы проходили с набережной Менделеева и пролегали по очень красивым местам городского округа. На пути спортсменам предстояло преодолеть железнодорожный переезд, проезд под Дубненским мостом, несколько разных виражей и разворотов.

Большой спортивный праздник собрал более 3000 участников и зрителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Подмосковья, Тверской, Ярославской, Саратовской, Мурманской областей и других регионов. Мероприятие стало ярким событием как для Дубны, так и для всего Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.