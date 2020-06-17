Три бочки загорелись при рекультивации полигона «Царево». Их обнаружили сразу

Во время рекультивации полигона «Царево» в Московской области рабочие обнаружили три бочки с веществом, которое загоралось на воздухе. Мусор там хранился годами, и работы велись аккуратно, поэтому объекты нашли сразу после вскрытия тела полигона.

После того, как рабочие обнаружили бочки, они приостановили работы по рекультивации полигона. Всех сотрудников эвакуировали с территории. Чтобы решить, как безопасно устранить вещество, на место выехали представители Минэкологии Подмосковья, МЧС, Роспотребнадзора, а также администрации Пушкинского городского округа.

Они организовали оперативный штаб, который занялся устранением возникшей проблемы. Чтобы определить состав вещества, которое хранится в закрытых бочках, уже взяли лабораторные пробы.

Полигон «Царево» закрыли в 2017 году. Его начали рекультивировать в 2019 году, по плану работы должны завершиться в 2021-м. На сегодняшний день почти закончено формирование тела полигона, строительство подпорной стены, а также создание системы лучевого дренажа и прокладка внутреплощадочных сетей. Это нужно, чтобы ликвидировать продукты гниения бытовых отходов — фильтрат и свалочный газ.