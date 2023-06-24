Подмосковье 24 июня 2023, 18:17 Три автобусных маршрута временно изменили курс движения в Подмосковье Unsplash

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Три автобусных маршрута в Московской области изменили курс движения 24 июня. Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале Минтранса Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, автобусные рейсы № 43 «Ступино (Вокзал) — Лужники — Кашира (Стадион)», № 57 «Ступино — Котлово — Кашира» и № 381 «Кашира, улица Вахрушева — Москва, станция метро Домодедовская» временно следуют через Озеры, городской округ Коломна.

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Ранее Минтранс региона призвал воздержаться от поездок на пригородных автобусах в Коломне и Серпухове.